La Casa Bianca | Escluso un incontro Trump-Putin a breve Europa e Kiev stanno preparando un piano di pace in 12 punti

Le notizie di martedì 21 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Lavrov: «Contrari a un cessate il fuoco immediato». Madrid: «Putin non perdona all'Ucraina di voler entrare nell'Ue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Casa Bianca: «Escluso un incontro Trump-Putin a breve». Europa e Kiev stanno preparando un piano di pace in 12 punti

La Casa Bianca, simbolo della democrazia americana e dimora presidenziale dal 1800, è stata ieri teatro di un'azione senza precedenti: l'avvio della demolizione di una porzione della facciata dell'Ala Est per fare spazio a una grandiosa sala da ricevimenti, fo - facebook.com Vai su Facebook

