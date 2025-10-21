La Casa Bianca dopo le polemiche per la demolizione | la sala da ballo finanziata dai privati

«Nell’ultimo esempio di indignazione costruita ad arte, i sinistrorsi squilibrati e i loro alleati delle fake news si stanno sfregando le mani per la decisione del Presidente Donald Trump di aggiungere una grande sala da ballo, finanziata privatamente, alla Casa Bianca ». Lo si legge in un comunicato ufficiale della stessa Presidenza Usa. embedpost id="2117414" «Si tratta - spiega la Casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Casa Bianca dopo le polemiche per la demolizione: la sala da ballo finanziata dai privati

Leggi anche questi approfondimenti

La Casa Bianca, simbolo della democrazia americana e dimora presidenziale dal 1800, è stata ieri teatro di un'azione senza precedenti: l'avvio della demolizione di una porzione della facciata dell'Ala Est per fare spazio a una grandiosa sala da ricevimenti, fo - facebook.com Vai su Facebook

Il capo della Casa Bianca insiste sulla necessità di un accordo anche con Putin per far finire la guerra in Ucraina: "Penso che ci arriveremo", afferma - X Vai su X

Trump dopo le polemiche per la demolizione della Casa Bianca: la sala da ballo finanziata dai privati - «Nell’ultimo esempio di indignazione costruita ad arte, i sinistrorsi squilibrati e i loro alleati delle fake news si stanno sfregando le mani per la ... Segnala gazzettadelsud.it

La Casa Bianca sotto le ruspe di Trump. Quando la storia cede ai progetti presidenziali - Il Rose Garden cementificato, i muri della East Wing abbattuti e la nuova, immensa, sala da ballo in costruzione. Da ilfoglio.it

Ucraina, la Casa Bianca frena: "Escluso un incontro Trump-Putin a breve". Europa e Kiev stanno preparando un piano di pace in 12 punti - Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ... Segnala affaritaliani.it