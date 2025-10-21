La cagnolina di Pamela Genini diventa un caso incredibile botta e risposta in tv tra la mamma e Francesco Dolci
Una Smirnova ha lanciato un appello a Dentro la notizia, pronta la replica dell’ex di Pamela Genini a la Vita in diretta. Botta e risposta via etere tra la mamma di Pamela Genini e Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne che dal giorno dell’ omicidio si sta prendendo cura della cagnolina Bianca. Una Smirnova ha lanciato un appello nel corso del programma Dentro la notizia, in onda su Canale 5 e condotto da Gianluigi Nuzzi, dopo l’arrivo del feretro della figlia. Mamma Unna: ‘Francesco era solo un amico, sta trattenendo la cagnolina Bianca illegalmente’. “Volevo chiedere un aiuto perché la cagnolina di mia figlia, Bianca, è ancora in giro con questo personaggio che si chiama Francesco che si è dichiarato suo fidanzato ma era solo un amico, ex amico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
