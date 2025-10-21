La brigata di PizzAut vola a Parigi | Il nostro messaggio di inclusione
Cassina de’ Pecchi (Milano) – La cucina italiana patrimonio dell’umanità avrà sponsor speciali: oggi, PizzAut spinge il sogno in tricolore all’Unesco. La brigata di Nico Acampora sfornerà la pizza che l’ha resa famosa in tutti i continenti per convincere l’organizzazione a promuovere uno dei beni del Paese più amati al mondo: le nostre prelibatezze a tavola. Mancano poche ore all’appuntamento e Matteo, Andrea, Lorenzo e Letizia sono pronti a fare vedere di cosa sono capaci al “Work Inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”, in programma a Parigi. La loro presenza nella Ville Lumiere non è solo un omaggio alla gastronomia nazionale “ma anche un potente messaggio di inclusione, competenza e valore sociale”, dice il papà delle pizzerie di Cassina e Monza, gestite da giovani autistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
