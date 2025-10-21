La borsa più personale della cantante e musa di Hermès sarà venduta il prossimo 5 dicembre La cifra richiesta? Con parecchi zeri

C ’è una nuova tappa nella leggenda di Jane Birkin e della borsa che porta il suo nome. Dopo la vendita record a luglio della Original Hermès Birkin per 8,5 milioni di euro, Sotheby’s riporta sotto i riflettori un altro tesoro della collezione personale dell’artista: Le Birkin Voyageur. Donata da Hermès e utilizzata quotidianamente da Jane dal 2003 al 2007, questa Birkin nera, segnata dal tempo e colma di annotazioni e disegni, verrà battuta all’asta il 5 dicembre ad Abu Dhabi. Un’occasione rarissima per collezionisti e ammiratori di moda e cultura di entrare in contatto con un frammento autentico della vita dell’icona franco-britannica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

