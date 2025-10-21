La borsa più personale della cantante e musa di Hermès sarà venduta il prossimo 5 dicembre La cifra richiesta? Con parecchi zeri

Iodonna.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C ’è una nuova tappa nella leggenda di Jane Birkin e della borsa che porta il suo nome. Dopo la vendita record a luglio della Original Hermès Birkin per 8,5 milioni di euro, Sotheby’s riporta sotto i riflettori un altro tesoro della collezione personale dell’artista: Le Birkin Voyageur. Donata da Hermès e utilizzata quotidianamente da Jane dal 2003 al 2007, questa Birkin nera, segnata dal tempo e colma di annotazioni e disegni, verrà battuta all’asta il 5 dicembre ad Abu Dhabi. Un’occasione rarissima per collezionisti e ammiratori di moda e cultura di entrare in contatto con un frammento autentico della vita dell’icona franco-britannica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la borsa pi249 personale della cantante e musa di herm232s sar224 venduta il prossimo 5 dicembre la cifra richiesta con parecchi zeri

© Iodonna.it - La borsa più personale della cantante e musa di Hermès sarà venduta il prossimo 5 dicembre. La cifra richiesta? Con parecchi zeri

Argomenti simili trattati di recente

Borsa Londra: -20% Sthree (ricerca personale), III trimestre giu' e warning sul 2026 - Il titolo dell'agenzia di ricerca del personale specializzata in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica ... Riporta borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Borsa Pi249 Personale Cantante