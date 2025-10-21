la borsa dello studio angiolino e giovanni acquisti

Arezzo, 21 ottobre 2025 – L'Associazione Cultura della Pace e il Comune di Sansepolcro, Assessorato alla Cultura, con ACLI “Adriano Olivetti” di Sansepolcro e in collaborazione con ACLI Provinciali di Arezzo, comunicano che la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, alla Dott. ssa Arianna Innocenzi, per la sua tesi dal titolo "Ruotando il caleidoscopio. Narrazioni di pace e di guerra dal fronte balcanico", si terrà sabato 25 ottobre 2025 presso la Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, alla presenza degli studenti delle scuole superiori di Sansepolcro. Sarà presente lo scrittore e educatore, Eraldo Affinati, assieme alla moglie Anna Luce Lenzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

