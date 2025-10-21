La Bellezza Silenziosa Scatti di un viaggiatore approda a Palazzo Bonocore
Prosegue il programma di Bonocore Open Art, la call promossa da CoopCulture e Palazzo Bonocore per sostenere la creatività contemporanea e valorizzare linguaggi visivi capaci di raccontare il mondo e le sue molteplici identità. Con “La Bellezza Silenziosa. Scatti di un viaggiatore”, quarto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
