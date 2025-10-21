La Baracchina aperto il bando per la concessione nel periodo 2025-2033
È stato pubblicato nell’albo pretorio dell’Unione del Sorbara il bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile comunale “La Baracchina”, situato all’interno del parco pubblico adiacente a Piazza Nenni, destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi riapre la Baracchina delle Caldarroste! - facebook.com Vai su Facebook
Giardini di via Palestro, aperto il bando per la concessione di Palazzo Dugnani: all’interno un polo scientifico o un museo - Milano, 21 maggio 2025 – Un bando aperto dal Comune di Milano per la concessione d'uso di Palazzo Dugnani per 33 anni. Scrive ilgiorno.it