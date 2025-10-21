La banda dell’Audi nera torna a colpire gioielleria saccheggiata | la saracinesca tagliata col flessibile

Una striscia di eventi senza fine, ancora una gioielleria presa d’assalto dai ladri. Questa volta è il turno di Riccione. La “Banda dellAudi nera” è entrata in azione nella notte tra lunedì e martedì: presa di mira la gioielleria Baldacci, in via Dante 245, nel pieno cuore di Riccione. A entrare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

