La banda che rubava auto e poi chiedeva il riscatto col benestare della mafia | 7 condanne

È uno dei business più fiorenti che esistano tra Palermo e la provincia, dove mediamente sparisce un mezzo all'ora ogni giorno: si ruba una macchina o una moto e poi - con il metodo del cavallo di ritorno - si chiede una somma di denaro ai proprietari per riaverli. Un affare così ghiotto sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

La Guardia Civil spiega i dettagli della operazione che ha portato all'arresto di una banda che rubava nei bagagli fatturati dei passeggeri dell'aeroporto di Tenerife sud - facebook.com Vai su Facebook

Louvre, colpo in pieno giorno: una banda di finti operai ruba i gioielli di Napoleone - X Vai su X

Napoli, smantellata banda che rubava auto di lusso con AirTag e GPS - A Napoli i carabinieri hanno smantellato una banda di ladri specializzata in furti di auto di lusso con la tecnica di Gps e AirTag. motorionline.com scrive

Arrestata una banda specializzata in furti di auto e riciclaggio: tra gli indagati anche un commissario di Polizia - Rubavano le auto, le portavano in un capannone e sostituivano le targhe e i numeri di telaio, per poi stampare documenti fittizi con l'aiuto di falsari e rivenderle ad acquirenti compiacenti che a ... Secondo fanpage.it