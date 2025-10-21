La band di trapper che arrotondava con armi e droga | 19 arresti Sequestrato anche un AK-47

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giro di droga e armi nei boschi di Varese, un sistema che vedeva la collaborazione di italiani e stranieri per tenere in piedi un traffico di cocaina e hashish. Come riporta Il Giorno, a fare da base operativa c’era il luogo di ritrovo di una locale band di musica trap, guidata da  Mattia Oliverio, in arte «The Future», arrestato. Diciannove misure cautelari per altrettanti indagati, che sono state rese esecutive all’alba di stamattina 21 ottobre dalla squadra mobile della polizia. È la fase finale dell’operazione Note Stonate della procura di Varese, dopo mesi di indagini approfondite per cui sono stati usati anche droni e visori notturni. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

band trapper arrotondava armiLa band di trapper che arrotondava con armi e droga: 19 arresti. Sequestrato anche un AK-47 - Dalla sede del gruppo arrivavano i rifornimenti per l'accampamento dei pusher nel bosco di Malnate. Riporta msn.com

band trapper arrotondava armiDroga, estorsione e armi a Varese, 19 arrestati: c’è anche il frontman della band trapper 167 Gang - L'operazione, condotta dagli agenti della squadra mobile e coordinata dalla Procura, è stata resa possibile grazie ai servizi di monitoraggio e controllo dell'area boschiva che si trova a Malnate, che ... Secondo fanpage.it

Droga e armi nel Varesotto: arrestato il trapper-spacciatore leader della "167 Gang" - Il frontman della band “167 Gang” di Malnate, Mattia Oliverio, accusato di guidare un gruppo dedito allo spaccio e alla fornitura di armi. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Band Trapper Arrotondava Armi