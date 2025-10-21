La band di trapper che arrotondava con armi e droga | 19 arresti Sequestrato anche un AK-47

Un giro di droga e armi nei boschi di Varese, un sistema che vedeva la collaborazione di italiani e stranieri per tenere in piedi un traffico di cocaina e hashish. Come riporta Il Giorno, a fare da base operativa c’era il luogo di ritrovo di una locale band di musica trap, guidata da Mattia Oliverio, in arte «The Future», arrestato. Diciannove misure cautelari per altrettanti indagati, che sono state rese esecutive all’alba di stamattina 21 ottobre dalla squadra mobile della polizia. È la fase finale dell’operazione Note Stonate della procura di Varese, dopo mesi di indagini approfondite per cui sono stati usati anche droni e visori notturni. 🔗 Leggi su Open.online

