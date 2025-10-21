Kushner | A Gaza pare esplosa un’atomica

L’inviato di Trump incontra, con Witkoff, il premier Netanyahu in vista del vertice di oggi con Vance. Bibi pressa Hamas per riavere i corpi degli ostaggi morti. Disco rotto Bruxelles: minaccia sanzioni a Gerusalemme. L’Iran annulla l’accordo con l’Aiea sul nucleare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Kushner: «A Gaza pare esplosa un’atomica»

Gli americani tornano in Israele. Hamas minaccia il cessate il fuoco a Gaza, Trump reagisce, manda Witkoff, Kushner e Vance in medio oriente e cerca puntelli - di Micol Flammini Vai su Facebook

Gli americani tornano in Israele. Hamas minaccia il cessate il fuoco a Gaza, Trump reagisce, manda Witkoff, Kushner e Vance in medio oriente e cerca puntelli - di @micol_fla - X Vai su X

Witkoff e il genero di Trump in Israele: "A Gaza sembra esplosa l'atomica". Al via i nuovi colloqui al Cairo - I due inviati Usa hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu per discutere di alcuni punti della fase 2 della tregua. Riporta today.it

Kushner: “A Gaza è come se fosse scoppiata una bomba nucleare. Ma non è genocidio” - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero di Trump sono arrivati in Israele, per incontrare Netanyahu ... Secondo dire.it

Witkoff, Kushner e Ivanka Trump alla piazza per gli ostaggi a Tel Aviv. Cnn: “Il rilascio è previsto tra domenica e lunedì”. Fischi per Netanyahu - Il discorso dell’inviato speciale della Casa Bianca in Medio Oriente, Steve Witkoff, è iniziato con la frase: “Ho sognato questa notte”. Riporta ilfattoquotidiano.it