Krol | PSV squadra forte Beukema? Gli ho parlato e gli ho detto tutto …

Parlami.eu | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Krol: “PSV squadra forte e che vuole sempre giocare a calcio in un certo modo, Beukema? Napoli gli è piaciuta tanto fin da subito, Lang? Ha bisogno di tempo”. Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla sfida di Champions League PSV-Napoli. Queste le sue parole: Krol: il Psv ha un problema legato al numero 9. “Il PSV? Ha un problema legato al numero 9, lì davanti sono infortunati e non so se qualcuno dei due centravanti tornerà disponibile a breve. Sono una squadra forte e che vuole sempre giocare a calcio in un certo modo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

