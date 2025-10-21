Corbo: in Italia ci sono stati finora 80 infortuni e in questa classifica il Napoli è al primo posto. Conte credo sia ancora un po’ turbato per questo. Questa stagione ha visto un Napoli un po’ sulle gambe e tartassato dagli infortuni. Krol a Stile TV: “Psv-Napoli gara aperta ad ogni risultato”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruud Krol, ex Napoli “Il Psv gioca in casa, nella prima gara ha perso perchè la società ha venduto 6 giocatori e i nuovi ancora non avevano trovato l’automatismo giusto. Il Psv gioca sempre in attacco e può mettere in difficoltà la compagine azzurra che è una squadra ancora in costruzione ed ha tanti infortunati. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Krol e Corbo: Psv-Napoli? Gara aperta ad ogni risultato. Azzurri un po’ sulle gambe, tartassati…