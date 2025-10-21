Krol convinto | Inter e Napoli le più forti ma per lo scudetto ci metto anche quella squadra
Inter News 24 L’ex difensore Ruud Krol ha voluto dire la sua sull’Inter, sul Napoli e sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A: le sue dichiarazioni. Intervistato da Sportitalia, l’ex grande difensore olandese Ruud Krol, con un passato anche sulla panchina del Napoli, ha espresso la sua opinione sulla lotta Scudetto in Serie A. Secondo Krol, le due squadre favorite per la vittoria finale rimangono l’ Inter e il Napoli, a patto che entrambe possano contare sui loro giocatori migliori al 100% della condizione fisica. Proprio l’aspetto fisico è, al momento, il punto debole dei partenopei. Krol ha infatti sottolineato come la squadra di Antonio Conte stia pagando le assenze o le condizioni non ottimali di giocatori chiave come Matteo Politano, Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. 🔗 Leggi su Internews24.com
