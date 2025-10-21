Kompany Bayern Monaco ufficiale il rinnovo! Club e tecnico insieme ancora fino a questa data Le sue parole | Grato per la fiducia

Kompany Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo del tecnico belga con la formazione bavare! Club e tecnico insieme ancora fino a questa data Il Bayern Monaco ha ufficializzato il rinnovo del contratto del suo allenatore Vincent Kompany fino al 30 giugno 2029, estendendo di due anni l'accordo precedente. Kompany, che sta vivendo la sua seconda stagione .

