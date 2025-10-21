Kolo Muani alla Juve | svelato il perché Tudor lo avrebbe preferito a David Emerge questo retroscena sul francese

poi andato dal PSG al Newcastle. Il mercato estivo della Juventus, sebbene dispendioso, ha creato una profonda frattura tra la dirigenza e Igor Tudor. Damien  Comolli ha investito oltre 100 milioni  di euro per portare alla Continassa un pacchetto di cinque giocatori: Conceiçao, Zhegrova, David, Openda e Joao Mario. Il problema è che,  a parte il primo, nessuno di questi nomi aveva il pieno gradimento dell’allenatore. Le divergenze sono emerse su quasi ogni operazione. Tudor era contrariato per lo scambio Alberto Costa-Joao Mario, nutriva forti dubbi sulla tenuta fisica di Zhegrova (rivelatisi fondati) e non aveva chiesto la coppia di nuovi attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

