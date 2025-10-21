Klopp si racconta | Ho rifiutato il Man United Tornare ad allenare? Mai dire mai
Liverpool, 21 ottobre 2025 – Jurgen Klopp e il Liverpool, un legame indissolubile. Il tecnico tedesco è stato sulla panchina dei reds dal 2015 al 2024: nove anni costellati di successi, dalle vittorie in Inghilterra del campionato, delle due Coppe di Lega, dell'FA Cup e del Community Shield, ai successi internazionali, tra i quali spicca la Champions League del 2019, vinta in finale contro il Tottenham un anno dopo la delusione di Kiev nell'anno precedente. Il tecnico è diventato un simbolo a Liverpool e, nonostante la separazione nella scorsa stagione, dalle parti di Anfield sono ancora tanto legati a lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
