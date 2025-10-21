Kim Kardashian ha 45 anni | l’impero di un’icona contemporanea
Il 21 ottobre 2025 Kim Kardashian spegne 45 candeline. Un traguardo che non segna soltanto un’età, ma la maturità di un fenomeno culturale che ha riscritto le regole della celebrità. In quasi due decenni di carriera, Kim è passata da “it girl” di Los Angeles a imprenditrice miliardaria, da protagonista di un reality familiare a icona globale capace di influenzare moda, beauty e linguaggio mediatico. L’ascesa di Kim Kardashian. Nata nel 1980 a Los Angeles, figlia dell’avvocato Robert Kardashian e di Kris Jenner, Kim cresce in un ambiente dove visibilità e successo sono quasi un’eredità. Dopo un periodo come assistente di Paris Hilton, entra nella scena mondana dei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Panorama.it
