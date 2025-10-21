Kevin Lima | il 2D è vivo ridate spazio allo sguardo del pubblico
Le parole di Kevin Lima arrivano come un richiamo gentile e determinato: l’animazione 2D non è un cimelio, ma un linguaggio ancora vivo, capace di coinvolgere chi guarda. Nel suo sguardo c’è l’idea che l’imperfezione del segno a mano restituisca respiro, spazio, partecipazione. E che il pubblico meriti fiducia, non spiegazioni pronte. Il respiro del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il regista Disney Kevin Lima, durante un'intervista concessa in vista del Lightbox Expo, ha espresso la sua delusione per la progressiva scomparsa del 2D, considerandolo un linguaggio visivo ancora capace di respirare.