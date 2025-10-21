Kemal Alagol chi è il nuovo compagno di Belen

Milano, 21 ottobre 2025 –   Belen?Rodriguez è stata recentemente avvistata in atteggiamenti affettuosi con un uomo, dopo un periodo da single e qualche gesto poco apprezzato.  I due, paparazzati mentre passeggiavano e cenavano a Milano, si sono mostrati  in un momento romantico culminato con un bacio che ha sancito pubblicamente la loro frequentazione. Ma chi è la nuova fiamma della showgirl argentina? Chi è Kemal?Alagöl. Il nome è  Kemal?Alagöl. Nato in Turchia nel 1990, si è laureato all’Università Vita-Salute di Milano in Medicina e Chirurgia; dal 2020 è iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

