Kemal Alagol chi è il nuovo compagno di Belen

Milano, 21 ottobre 2025 – Belen?Rodriguez è stata recentemente avvistata in atteggiamenti affettuosi con un uomo, dopo un periodo da single e qualche gesto poco apprezzato. I due, paparazzati mentre passeggiavano e cenavano a Milano, si sono mostrati in un momento romantico culminato con un bacio che ha sancito pubblicamente la loro frequentazione. Ma chi è la nuova fiamma della showgirl argentina? Chi è Kemal?Alagöl. Il nome è Kemal?Alagöl. Nato in Turchia nel 1990, si è laureato all’Università Vita-Salute di Milano in Medicina e Chirurgia; dal 2020 è iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kemal Alagol, chi è il nuovo compagno di Belen

Scopri altri approfondimenti

Belen fotografata mentre bacia Kemal Alagol Chi sarebbe la nuova fiamma di Belen Rodriguez - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo flirt di Belen si chiama Kemal Alagol. Ma sembra un nome di un personaggio di Maccio Capatonda ? - X Vai su X

Chi è Kemal Alagol, il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez/ Scatta il bacio e gossip esplode - Chi è Kemal Alagol, il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: scatta il bacio e gossip esplode, la showgirl argentina è innamorata? Scrive ilsussidiario.net

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? “Frequenta giri altolocati, fra Milano e Roma. Ed è considerato un vero gentleman”: chi è Kemal Alagol - La showgirl fotografata dal settimanale Chi in dolce compagnia del chirurgo turco. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Belen, chi è il nuovo fidanzato Kemal Alagol: il lavoro importante e la pace con Cecilia - Tra nuove emozioni e vecchi affetti, il cuore di Belen Rodriguez torna a battere (e non solo per amore): ecco cosa sta succedendo nella vita della showgirl. Si legge su libero.it