Keira Knightley | I paparazzi mi gridavano put***a per suscitare mie reazioni violente

L'attrice, in questi giorni in cima alla classifica Netflix con La donna della cabina numero 10, ha parlato del comportamento spesso inappropriato dei fotografi che la provocavano di proposito Keira Knightley ha recentemente dichiarato al Times di Londra di essere impazzita durante il periodo di massimo successo ottenuto con la saga di Pirati dei Caraibi, quando i paparazzi hanno invaso la sua vita e hanno iniziato a seguirla ovunque. "Mi chiamavano soprattutto 'puttana'", ha svelato l'attrice. "A volte anche 'troia'. Soprattutto se ero con qualcuno, che fosse il mio ragazzo, mio fratello o mio padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

