Keira Knightley e le urla dei paparazzi | Mi chiamavano pu***na per farmi reagire la storia che ha sconvolto i fan

Screenworld.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un prezzo che alcune celebrità pagano per la fama, un conto salato che va ben oltre le luci dei riflettori e i red carpet. Keira Knightley lo sa bene. In una recente intervista al Times britannico, l’attrice ha sollevato il velo su un periodo della sua vita che definire difficile sarebbe riduttivo: gli anni in cui, appena adolescente e catapultata al successo planetario, si è ritrovata in ostaggio di una macchina mediatica spietata. Knightley ricorda con lucidità disarmante il momento in cui tutto è cambiato: “ Mi sono svegliata un giorno e c’erano dieci uomini fuori dalla porta di casa mia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

