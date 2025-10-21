Kate Middleton William mette a rischio il futuro di Charlotte e Louis

Kate Middleton non può che appoggiare il progetto di William di privare tutti i membri non attivi della Famiglia Reale dei titoli principeschi. Questa decisione potrebbe avere conseguenze impattanti sul futuro di Charlotte e Louis, i figli più piccoli dei Principi del Galles. Kate Middleton, la drastica decisione di William. Molte cose cambieranno quando William e Kate Middleton saliranno sul trono. Il Principe del Galles ha già avuto modo di anticipare alcuni aspetti del suo piano per svecchiare la Monarchia e alleggerirne i costi. Progetto sul quale sua moglie non si è pronunciata. Soprattutto, non vuole trovarsi in situazioni difficili come sta accedendo a suo padre Carlo che deve fronteggiare l’enorme scandalo causato dal Principe Andrea. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, William mette a rischio il futuro di Charlotte e Louis

