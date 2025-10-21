Kameraj ricorda gli anni alla Juve | Era un sogno mi sono sentito orgoglioso L’incontro con Ronaldo è stato surreale L’addio al calcio è stato straziante

Kameraj ricorda gli anni alla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero dopo il suo addio al calcio. Dopo una tripla rottura del crociato, l’ex bianconero Çendrim Kameraj, svizzero-kosovaro classe 1999, ha lasciato il calcio per iniziare una nuova vita. Le sue parole a Gianlucadimarzio.com. NUOVO LAVORO – «Lavoro in ufficio presso ICM Bau, e il nostro capo ha voluto che passassimo una giornata in cantiere per capire come sia il lavoro lì e quanto possa essere duro. Ci ha fatto apprezzare ancor di più quanto siamo fortunati a lavorare dietro una scrivania». ARRIVO ALLA JUVE – «Quando è arrivata l’offerta della Juve è stato come un sogno, onestamente all’inizio non ci potevo credere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kameraj ricorda gli anni alla Juve: «Era un sogno, mi sono sentito orgoglioso. L’incontro con Ronaldo è stato surreale. L’addio al calcio è stato straziante»

Scopri altri approfondimenti

Kameraj ricorda gli anni alla Juve: «Era un sogno, mi sono sentito orgoglioso. L’incontro con Ronaldo è stato surreale. L’addio al calcio è stato straziante» - Kameraj ricorda gli anni alla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero dopo il suo addio al calcio Dopo una tripla rottura del crociato, l’ex bianconero Çendrim Kameraj, svizzero- Da juventusnews24.com

Dalla Juventus di Ronaldo al cantiere. Kameraj: «Dopo tre crociati rotti ho cambiato vita» - Çendrim Kameraj ha raccontato la sua triste storia, le cadute e risalite e poi la scelta di dire addio al calcio: «Oggi sono consulente per un'azienda edile, ma una volta al giorno vado in cantiere» ... Scrive corriere.it

Dalla Juve di Ronaldo all’edilizia in 6 anni. Kameraj: “Dopo tre crociati rotti ho cambiato vita” - Il passato alla Juventus, gli infortuni e la scelta di dire "basta" al calcio: la nuova vita di Çendrim Kameraj ... Secondo gianlucadimarzio.com