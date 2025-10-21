Juventus Zambrotta consiglia i bianconeri | Tudor è l’uomo giusto Giocare subito con il Real Madrid può essere un vantaggio Sugli obiettivi dico che…

Juventus, Zambrotta in una lunga intervista a Tuttosport analizza il momento dei bianconeri parlando anche della sfida contro il Real Madrid. Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus e Milan, ha condiviso su Tuttosport le sue riflessioni sulla delicata situazione della Juventus, alla vigilia di una partita cruciale contro il Real Madrid al Bernabéu. LA SCONFITTA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Zambrotta consiglia i bianconeri: «Tudor è l’uomo giusto. Giocare subito con il Real Madrid può essere un vantaggio. Sugli obiettivi dico che…»

