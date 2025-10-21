Juventus | Xabi Alonso avverte il Real Madrid

Un Real Madrid all’erta Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, non sottovaluta la Juventus in vista della sfida di Champions League del 22 ottobre 2025 al Santiago Bernabéu. In un’intervista ad ANSA del 21 ottobre, ha dichiarato: “La Juve è una squadra con una grande storia, fino a tre settimane L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Xabi Alonso avverte il Real Madrid

