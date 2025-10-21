Juventus Women info utili e dettagli per i biglietti delle partite con Lione e Manchester United in Champions League Come e dove acquistarli

Juventus Women, svelati tutti i dettagli per i biglietti delle gare di Champions League con Lione e Manchester United. Come e dove acquistarli. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha reso noti i dettagli per i biglietti delle partite di Champions League contro Lione e Manchester United. Ecco tutto quello che c'è da sapere. COMUNICATO – «Continua l'avventura delle Juventus Women nella massima competizione europea per club: oggi, martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, apre ufficialmente la vendita dei biglietti per l'attesa sfida di UEFA Women's Champions League tra Juventus e OL Lyonnais, in programma mercoledì 19 novembre alle ore 18:45 allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella.

