Juventus Under 16 finalmente Salvai! Arriva con il Genoa la prima rete del talento bianconero E altri 3 punti in cassaforte per Gridel

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, la prima gioia stagionale di Salvai arriva contro il Genoa: Gridel può riabbracciare uno dei suoi talenti più cristallini. L’analisi completa sul match contro il Grifone. Nella super Juventus Under 16 capeggiata da mister Gridel, alla sesta vittoria di fila in campionato, torna a splendere il talento di Pietro Salvai, attaccante classe 2010 reduce da una stagione fantastica sa in U15 che Nazionale italiana. Nell’ultima sfida affrontata dai bianconeri fuori casa a Genova, gara vinta per inciso 4-3, proprio Salvai ha siglato il quarto gol per le giovani zebre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, finalmente Salvai! Arriva con il Genoa la prima rete del talento bianconero. E altri 3 punti in cassaforte per Gridel

Altri contenuti sullo stesso argomento

La #Juventus Under 20 di Padoin stava vincendo 3-1 in casa contro il Lecce ma si fa raggiungere nei minuti di recupero 3-3 PECCATO - facebook.com Vai su Facebook

JuventusFC - X Vai su X

Bologna Juventus Under 17 2-2, pareggio amaro a Bologna: bianconeri raggiunti al 95' dai padroni di casa. Ecco come è andata - 2, pareggio amaro a Bologna: tutti i dettagli sul match dei giovani bianconeri Un pareggio amaro. msn.com scrive

DIRETTA/ Juventus Empoli U16 (risultato finale 3-1): bianconeri campioni d’Italia! (oggi 23 giugno 2025) - Con la diretta Juventus Empoli U16 stiamo per raccontare e vivere insieme la finale scudetto Under 16 Serie A e B: entrambe le squadre hanno vinto il loro girone in stagione regolare, i bianconeri con ... Come scrive ilsussidiario.net

Juventus Under 16 schiacciasassi! Gridel continua a vincere trascinato da un super Pipitò: altri tre punti dalla sfida contro lo Spezia. Ecco come è andata - Juventus Under 16, altra grande vittoria contro lo Spezia e tre punti conquistati con la doppietta di Pipitò Un percorso netto, una marcia che non conosce ostacoli. Secondo juventusnews24.com