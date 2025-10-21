Juventus Tuttosport | Comolli e Tudor a colloquio con la squadra fatta questa richiesta senza mezzi termini Ribadita fiducia al tecnico fino al Derby

Juventus (Tuttosport): Comolli e Tudor a colloquio con la squadra alla Continassa, fatta questa richiesta senza mezzi termini. Fiducia al tecnico fino al Derby. Quello vissuto ieri alla Continassa non è stato un giorno come gli altri. Dopo la disastrosa sconfitta di Como, il confronto andato in scena non è stato il solito debriefing post-partita per analizzare le scelte o le condizioni fisiche. Stavolta i toni sono stati “più fermi” e le intenzioni diverse, in un clima che ha certificato la confusione che aleggiava da tempo, mascherata in precedenza solo da pareggi o rimonte. Nonostante il KO del Sinigaglia, la sensazione è che Tudor abbia ancora la squadra in mano, e proprio dal sentimento d’unione del gruppo si è scelto di ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus (Tuttosport): Comolli e Tudor a colloquio con la squadra, fatta questa richiesta senza mezzi termini. Ribadita fiducia al tecnico fino al Derby

