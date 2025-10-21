Juventus Tudor trema e ritrova due pedine per il Bernabeu | VIDEO CMIT
Scotta la panchina del tecnico croato, che intanto può sorridere: doppio rientro dall’infermeria in vista della trasferta di Champions League contro il Real Madrid Il momento è tra i più delicati in casa Juventus, che non vince da sei partite e domenica è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo del Como. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Igor Tudor è sotto osservazione e i prossimi impegni saranno decisivi per il futuro sulla panchina bianconera. La dirigenza riflette sull’operato del tecnico e i rapporti con il Dg Comolli sono sempre più freddi negli ultimi tempi. La Juve dovrà dare delle risposte già domani sera in Champions League nella tana della corazzata Real Madrid, anche se le gare decisive per Tudor saranno le prossime due di campionato contro Lazio e Udinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
2020: Pirlo out. 2021-22-23: Allegri out. 2024: Thiago Motta out. 2025: Tudor out. Ogni anno è sempre la stessa storia: la Juventus perde una partita e prontamente si chiede la testa dell'allenatore. La Juventus esce dalla corsa scudetto e subito partono gli has - facebook.com Vai su Facebook
?Tra #Tudor e #Comolli ci sono rapporti freddi, visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestioni. Vi posso confermare che dopo la sconfitta in campionato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor. L’idea dei bi - X Vai su X
Nico Paz show, la Juventus crolla a picco: Tudor trema - È già un ottobre rosso per la Juventus, colata a picco nel lago di Como e in rotta di collisione con l’Invincibile Armata di Xabi Alonso, prossima avversaria in ... Segnala ilmessaggero.it
Real Madrid-Juventus a Vincic: il precedente che fa tremare Tudor, il suo destino nelle mani dell'amico di Ceferin - Il match di Champions League tra Real Madrid e Juventus sarà arbitrato dallo sloveno Vincic: il precedente della scorsta stagione non lascia tranquillo Tudor. Si legge su sport.virgilio.it
Juventus, Tudor ritrova i nazionali: Miretti verso il rientro in gruppo - La Juventus sta ritrovando tutti i nazionali e ieri alla base sono rientrati Khéphren Thuram, Loïs Openda e Edon Zhegrova. Riporta tuttomercatoweb.com