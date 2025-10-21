Juventus Tudor trema e ritrova due pedine per il Bernabeu | VIDEO CMIT

Scotta la panchina del tecnico croato, che intanto può sorridere: doppio rientro dall’infermeria in vista della trasferta di Champions League contro il Real Madrid Il momento è tra i più delicati in casa Juventus, che non vince da sei partite e domenica è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo del Como. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Igor Tudor è sotto osservazione e i prossimi impegni saranno decisivi per il futuro sulla panchina bianconera. La dirigenza riflette sull’operato del tecnico e i rapporti con il Dg Comolli sono sempre più freddi negli ultimi tempi. La Juve dovrà dare delle risposte già domani sera in Champions League nella tana della corazzata Real Madrid, anche se le gare decisive per Tudor saranno le prossime due di campionato contro Lazio e Udinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, Tudor trema e ritrova due pedine per il Bernabeu