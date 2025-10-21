Juventus Tudor in bilico | la sfida con la Lazio sarà decisiva Gelo con Comolli e quattro nomi già sul tavolo

Certe solitudini, nel calcio, pesano più di una sconfitta. Igor Tudor, oggi, sembra portarle tutte sulle spalle. La Juventus si prepara a tornare al Santiago Bernabéu, ma per il tecnico croato la partita di Madrid rischia di essere solo un passaggio verso la vera resa dei conti: la successiva trasferta contro la Lazio, che per molti, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Domani, Tudor ritroverà lo stadio dove nel 2003, da giocatore, lottava in mezzo al campo nella semifinale di Champions contro il Real Madrid. Vent’anni dopo, sarà di nuovo lì, ma in panchina, con un peso ben diverso: la sensazione di essere rimasto solo, dentro un ambiente che non riesce più a proteggerlo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Tudor in bilico: la sfida con la Lazio sarà decisiva. Gelo con Comolli e quattro nomi già sul tavolo

Scopri altri approfondimenti

Juventus, futuro in bilico per Tudor: decisive le sfide con Real Madrid e Lazio Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? Vai su Facebook

?Tra #Tudor e #Comolli ci sono rapporti freddi, visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestioni. Vi posso confermare che dopo la sconfitta in campionato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor. L’idea dei bi - X Vai su X

Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio - Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio Domani la Juventus sfida il Real Madrid al Santiago Bernabéu: una trasferta delicata, non solo per ... Da tuttojuve.com

Lazio Juve, il tecnico dei bianconeri Tudor in bilico a pochi giorni dalla sfida. In caso di cambio in panchina spunta il nome dell’ex Roma! L’indiscrezione - Le ultimissime La sconfitta contro il Como non è stata una semplice b ... Riporta lazionews24.com

Juventus, il futuro di Tudor dipende dalla doppia sfida con Real Madrid e Lazio - La sconfitta contro il Como ha scosso l’ambiente bianconero e ora la panchina di Igor Tudor è in bilico. Segnala thesocialpost.it