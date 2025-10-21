Juventus | Tudor attacca il calendario

Uno sfogo contro il calendario Igor Tudor non cerca alibi, ma non tace sulle difficoltà affrontate dalla Juventus in questa stagione. In un’intervista a Sky Sport il 21 ottobre 2025, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, il tecnico croato ha definito il calendario bianconero “un’anomalia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor attacca il calendario

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Reuters. . Juventus coach Igor Tudor speaks a day ahead the Champions League soccer match against Real Madrid. Juventus are winless in six in Serie A. #championsleague #realmadrid #juventus #madrid #europeansoccer Keep up with the latest news fro - facebook.com Vai su Facebook

?Tra #Tudor e #Comolli ci sono rapporti freddi, visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestioni. Vi posso confermare che dopo la sconfitta in campionato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor. L’idea dei bi - X Vai su X

Tudor all'attacco tra Real e crisi Juve: "Calendario pazzo, potevamo essere primi". E Thuram lo difende - L'allenatore bianconero in conferenza con il centrocampista francese prima della sfida Champions: "Ho parlato con la dirigenza, non penso a me ma ai ragazzi" ... Come scrive tuttosport.com

Pagina 0 | Tudor all'attacco tra Real e crisi Juve: "Calendario pazzo, potevamo essere primi". E Thuram lo difende - L'allenatore bianconero in conferenza con il centrocampista francese prima della sfida Champions: "Ho parlato con la dirigenza, non penso a me ma ai ragazzi" ... Riporta tuttosport.com

Real Madrid-Juve, Tudor: "Il nostro calendario è un'anomalia, qui possiamo riscattarci" - Dopo la prima sconfitta stagionale a Como, la Juve e Tudor vogliono riscattarsi trovando il primo successo in questa Champions. Come scrive sport.sky.it