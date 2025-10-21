Juventus | Spalletti nel mirino ma Tudor resta in sella
Un sondaggio per il futuro La Juventus sta vivendo un momento di riflessione dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como, e la panchina di Igor Tudor è sotto osservazione. La dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio indiretto per verificare la disponibilità di Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alla Juventus servirebbe un Mario Draghi. Ma oggi va bene anche un Giuseppe Conte come Spalletti L'ideale sarebbe un profilo alla Deschamps, o Zidane. Che però mal si conciliano i conti della casa e allora va bene Spalletti che è più di un governo balnear Vai su Facebook
La panchina di #Tudor è in bilico? Da #Spalletti a #Palladino: i possibili sostituti alla guida della #Juventus - X Vai su X
La Juve sonda Spalletti: è lui il nome che più scalda l'ambiente ma c'è l'ostacolo ingaggio - L'allenatore toscano piace alla dirigenza bianconera in caso di allontanamento di Tudor. Riporta msn.com
Juventus, Tudor rischia: Spalletti, Mancini e Palladino in corsa, come cambierebbe Madama - La sconfitta di Como pesa sulle spalle di Igor Tudor: l'allenatore della Juve è in bilico e si gioca tutto contro Real e Lazio. Da sport.virgilio.it
La crisi Juve e il futuro incerto di Igor Tudor: Spalletti, Mancini e Palladino tra i nomi in lizza - La crisi Juve e il futuro incerto di Igor Tudor: Spalletti, Mancini e Palladino tra i nomi in lizza I nomi per il dopo- Secondo tuttojuve.com