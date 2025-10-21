Juventus | Spalletti nel mirino ma Tudor resta in sella

Un sondaggio per il futuro La Juventus sta vivendo un momento di riflessione dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como, e la panchina di Igor Tudor è sotto osservazione. La dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio indiretto per verificare la disponibilità di Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti nel mirino, ma Tudor resta in sella

