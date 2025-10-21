Juventus saluti romani dei tifosi durante la parata Il club condanna fortemente il gesto con un comunicato | Promuoviamo uno sport libero da ogni forma di discriminazione
Juventus, saluti romani dei tifosi durante la parata. Il club condanna fortemente il gesto con un comunicato. La ricostruzione dei fatti La Juventus ha preso una netta posizione dopo l’improvvisato corteo di alcuni dei suoi tifosi, svoltosi domenica 19 ottobre a Milano, al rientro dalla deludente trasferta di Como. Come riportato da Sportmediaset, diversi sostenitori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questi sono i cosiddetti “tifosi” della Juventus, che hanno occupato la Stazione Centrale di Milano improvvisando l’inno di Mameli accompagnato da braccia tese e saluti romani e uno striscione che recita: “Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre citt**. M - facebook.com Vai su Facebook
#Ottolini ai saluti con il #Genoa, arrivato laccordo con la #Juventus! - X Vai su X
I tifosi fanno il saluto romano, la Juventus prende le distanze: "Condanniamo gli estremismi" - La Juventus prende posizione su quanto accaduto domenica scorsa: il riferimento va al corteo dei tifosi bianconeri che di ritorno dalla trasferta di Como, nei pressi della stazione Centrale di Milano, ... Da firenzeviola.it
Saluti romani nel corteo improvvisato dei tifosi della Juve in stazione centrale a Milano: il video - Un gruppo di ultras della Juventus ha dato vita a un corteo improvvisato alla Stazione Centrale di Milano domenica 19 ottobre. Scrive video.corriere.it
Comunicato Juve: “ La società condanna con fermezza i gesti estremisti avvenuti alla Stazione Centrale di Milano. Gruppo di individui che non rappresenta la comunità di ... - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha condannato con fermezza gli episodi avvenuti domenica alla stazione di Milano: "In merito agli episodi verificatisi domenica 19 ottobre presso ... Scrive tuttojuve.com