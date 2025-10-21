Juventus saluti romani dei tifosi durante la parata Il club condanna fortemente il gesto con un comunicato | Promuoviamo uno sport libero da ogni forma di discriminazione

Juventus, saluti romani dei tifosi durante la parata. Il club condanna fortemente il gesto con un comunicato. La ricostruzione dei fatti La Juventus ha preso una netta posizione dopo l'improvvisato corteo di alcuni dei suoi tifosi, svoltosi domenica 19 ottobre a Milano, al rientro dalla deludente trasferta di Como. Come riportato da Sportmediaset, diversi sostenitori

