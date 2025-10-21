Juventus retroscena di Tudor | cosa ha detto alla squadra prima della partita contro il Real Madrid al Bernabeu

Juventus, ecco cosa ha detto Igor Tudor alla squadra prima della partita contro il Real Madrid al Bernabeu. Le parole in conferenza stampa. Ferocia e umiltà. Sono queste le due parole chiave scelte da Igor Tudor per caricare la sua Juventus alla vigilia della notte più difficile, quella del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. In conferenza stampa, il tecnico croato ha svelato la sua ricetta per provare a uscire dalla crisi e a fare l’impresa: ritrovare la cattiveria sotto porta, ma con la giusta dose di rispetto per l’avversario. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE La ricetta di Tudor: “Feroci e umili per fare gol”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, retroscena di Tudor: cosa ha detto alla squadra prima della partita contro il Real Madrid al Bernabeu

