Juventus-Real Madrid | scontro storico
Un duello epico La terza giornata della UEFA Champions League 202526 porta la Juventus al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid il 22 ottobre 2025 alle 21:00, una sfida che richiama la storia del calcio europeo. I bianconeri di Igor Tudor, reduci da una pausa nazionale che ha dato respiro, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Juventus, futuro in bilico per Tudor: decisive le sfide con Real Madrid e Lazio Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolo e stelle al Bernabeu! Real Madrid v Juventus, mercoledì dalle 19:30. Solo su Prime Video - X Vai su X
A Madrid la rivoluzione è Real e funziona: l’impietoso confronto con la Juve - Il Real Madrid ospita la Juventus al Santiago Bernabéu, nella terza giornata del maxi girone di Champions League, in un confronto che, al di là della singola partita, mette uno di fronte all'altro due ... Come scrive tuttosport.com
Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio - Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio Domani la Juventus sfida il Real Madrid al Santiago Bernabéu: una trasferta delicata, non solo per ... Da tuttojuve.com
Real Madrid - Juventus dove vederla: probabili formazioni e analisi tattica del Match di Champions - Real Madrid vs Juventus 2025/26: scopri dove vedere la partita, le probabili formazioni e l’analisi tattica del match di Champions League ... Come scrive tag24.it