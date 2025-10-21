Juventus Next Gen Deme rivela | Essere qui è una soddisfazione enorme Brambilla è stato fondamentale per questo motivo Vincendo col Campobasso potremmo…

Juventus Next Gen, Abi Serigne Deme ha parlato così alla vigilia del match di Serie C contro il Campobasso. Le sue parole. Alla vigilia di Juventus Next Gen Campobasso, Abi Serigne Deme ha parlato così ai canali ufficiali bianconeri. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C GOL, VITTORIA E PROVA DI MATURITÀ – « Domenica a Rimini è stato importante vincere perché venivamo da due sconfitte, serviva una reazione. Io scendo in campo sempre per dare il massimo per la squadra, dando tutto sul rettangolo verde. Poi ovviamente fare gol è ciò che tutti gli attaccanti vogliono fare, però quello che contava era la vittoria e siamo contenti di averla centrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

