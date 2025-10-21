La Juventus di Conte: un sogno irrealizzabile Massimiliano Nerozzi, durante una diretta su 2Talks con Glauco, Riccardo Meloni e Antonio Corsa, ha svelato un retroscena che getta luce sulle ambizioni della Juventus. Gli HeadHunters, incaricati da John Elkann per scegliere il nuovo responsabile del club, avevano un vincolo chiaro: Antonio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nerozzi spiega perchè Conte non è venuto alla Juventus