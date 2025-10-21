Juventus Nerozzi spiega perchè Conte non è venuto alla Juventus

Ilprimatonazionale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus di Conte: un sogno irrealizzabile Massimiliano Nerozzi, durante una diretta su 2Talks con Glauco, Riccardo Meloni e Antonio Corsa, ha svelato un retroscena che getta luce sulle ambizioni della Juventus. Gli HeadHunters, incaricati da John Elkann per scegliere il nuovo responsabile del club, avevano un vincolo chiaro: Antonio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus nerozzi spiega perch232 conte non 232 venuto alla juventus

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nerozzi spiega perchè Conte non è venuto alla Juventus

Approfondisci con queste news

Tra poco Juventus-Milan, Tudor spiega: "Rugani è un giocatore affidabile, giusto che giochi" - Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo dello Stadium contro il Milan, spiegando anche alcune scelte di formazione. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Nerozzi Spiega Perch232