Juventus | la corsa per il nuovo DS

Un vuoto da colmare La Juventus è in una fase di transizione che va oltre il campo: il ruolo di direttore sportivo è vacante da mesi, e la società sta valutando con attenzione le opzioni disponibili. Come riportato da Sport Mediaset, la scelta è in stand-by, con il club che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la corsa per il nuovo DS

Altri contenuti sullo stesso argomento

2020: Pirlo out. 2021-22-23: Allegri out. 2024: Thiago Motta out. 2025: Tudor out. Ogni anno è sempre la stessa storia: la Juventus perde una partita e prontamente si chiede la testa dell'allenatore. La Juventus esce dalla corsa scudetto e subito partono gli has - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus #Juve Cosa fa un regista... mette nella condizione migliore i giocatori sulla loro corsa. Non sui piedi. Passaggi filtranti e' da Pjanic in poi che non se ne vedono piu nella Juventus. IL REGISTA e' il cervello della squadra. Conosce come giocano i suoi - X Vai su X

Nuovo DS Juve, non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri: di chi si tratta e spunta un dettaglio molto importante. Le ultimissime - Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in net ... Come scrive juventusnews24.com

Ottolini Juve al traguardo: Comolli ha scelto il dirigente del Genoa come nuovo direttore sportivo, un aspetto è stato determinante - Ottolini Juve, sorpasso decisivo nella corsa al ruolo di DS: l’attuale dirigente del Genoa ha battuto la concorrenza straniera e si prepara al ritorno La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. Segnala juventusnews24.com

Cda Juventus, nodo Chiellini. Ds? Ottolini ha due rivali pericolosi - La nuova Signora di Comolli - Nuovo CdA della Juventus: i ruoli di Comolli e Chiellini e la lista di nomi per il nuovo direttore sportivo bianconero ... Scrive affaritaliani.it