Juventus il club si dissocia dai fatti compiuti da alcuni ultras bianconeri alla Stazione Centrale di Milano | condanna ferma per i gesti estremisti Il comunicato
Juventus, il club si dissocia dai fatti compiuti da alcuni ultras bianconeri: il comunicato che condanna i gesti. Un episodio grave, un comportamento da cui prendere le distanze con la massima fermezza. La Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale per condannare i fatti avvenuti domenica 19 ottobre presso la Stazione Centrale di Milano, dove un gruppo di ultras, verso la trasferta di Como, è stato ripreso in un corteo mentre intonava cori facendo il saluto romano. La società bianconera, con una nota dura e inequivocabile, si è dissociata da questi individui, ribadendo come i valori del club siano agli antipodi di qualsiasi ideologia estremista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
#Juventus, John #Elkann: "Del Piero non ha mai lasciato la #Juve". Così il presidente del club interrogato su un possibile ritorno del storico capitano bianconero in società. "Il rapporto con la Juventus? Siamo sempre stati vicini, Chiellini lo sento ma non abbia - X Vai su X
Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’AD di Juventus Maurizio Scanavino terminerà il suo incarico. Le sue parole: «Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di - facebook.com Vai su Facebook