Juventus il club si dissocia dai fatti compiuti da alcuni ultras bianconeri alla Stazione Centrale di Milano | condanna ferma per i gesti estremisti Il comunicato

Juventus, il club si dissocia dai fatti compiuti da alcuni ultras bianconeri: il comunicato che condanna i gesti. Un episodio grave, un comportamento da cui prendere le distanze con la massima fermezza. La Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale per condannare i fatti avvenuti domenica 19 ottobre presso la Stazione Centrale di Milano, dove un gruppo di ultras, verso la trasferta di Como, è stato ripreso in un corteo mentre intonava cori facendo il saluto romano. La società bianconera, con una nota dura e inequivocabile, si è dissociata da questi individui, ribadendo come i valori del club siano agli antipodi di qualsiasi ideologia estremista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

