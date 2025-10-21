Juventus i 5 gruppi ultras più importanti sfilano a Milano Centrale
I gruppi ultras più importanti della curva scendno in strada I cinque più importanti gruppi ultras della Juventus hanno dato vita a una manifestazione pacifica con striscioni e cori alla Stazione Centrale di Milano. All’iniziativa hanno partecipato Viking, Drughi, NAB, Primo Novembre e Nord Est. Nella giornata di Domenica 19 ottobre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
Serata di calcio da noi! ( LI PUNTI) Juventus Villarreal alle 21:00! Offerta speciale Pizza + Bibita: solo €10 (coperto incluso)! ? Giro pizza per gruppi da 6 persone in su: €12 a testa + bibita (coperto incluso). Se la pizza non fa per te, niente paura: - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato ufficiale dei gruppi organizzati per le trasferte di #Como e #Madrid. - X Vai su X
Como-Juve: 150 ultras bianconeri senza biglietto. Portati in stazione cercano di andarsene ma vengono bloccati - Juventus, ha visto operativi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale edi repart ... Lo riporta comozero.it
Juve-Inter: Daspo a 5 ultrà per il vuoto ordinato in Curva - Lo spazio bianco nella partita più sentita era una protesta, ma pure un monito al mondo Juve: la pace in curva allo Stadium non è più garantita come un tempo. Come scrive calciomercato.com