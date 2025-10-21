Juventus | Huijsen ritorno speciale al Bernabeu?

Un possibile debutto emotivo Dean Huijsen, difensore del Real Madrid, potrebbe vivere un momento speciale contro la Juventus al Bernabéu il 22 ottobre 2025. Come riportato da TuttoJuve il 21 ottobre, suo padre Donny ha rivelato: “Non è detto che non giochi, per lui tutto questo è e sarà sempre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Huijsen, ritorno speciale al Bernabeu?

Contenuti che potrebbero interessarti

L'infortunio di Huijsen ora preoccupa il Real Madrid: rischia di saltare Juventus e Clasico - X Vai su X

Huijsen ko, salta la Spagna e rischia Real-Juventus in Champions! - facebook.com Vai su Facebook

La sfida all'ex Huijsen, parla il papà Don: "Affetto profondo per la Juve e Yildiz, c'è speranza che possa esserci. La nuova dirigenza lo avrebbe venduto per 15mln?" - Il forte difensore centrale è tra i giocatori che potrebbe saltare la sfida del Bernabeu ... Segnala tuttojuve.com

Il padre di Huijsen: "Alla Juventus un direttore ha venduto tutti i talenti della Next Gen" - Donny Huijsen, padre di Dean, ex difensore della Juventus ora al Real Madrid, parla in esclusiva a TuttoJuve. Riporta msn.com

Huijsen farà di tutto per esserci con la Juve - Huijsen farà di tutto per esserci con la Juve Dean Huijsen, arrivato al Real Madrid quest'estate dal Bournemouth, non dimentica le sue radici e, nonostante la sua carriera con i ... Lo riporta tuttojuve.com