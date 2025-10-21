Juventus con Tudor la società sta sbagliando tutto

Errori che partono da lontano Settimane tese in casa Juventus tra voci di ultimatum e scontri interni mai smentiti dalla società. Tudor deve gestire una guerra in casa e al tempo stesso cercare di non fare affondare la nave. Lasciato sempre più solo di una barca alla deriva e con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, con Tudor la società sta sbagliando tutto

Approfondisci con queste news

2020: Pirlo out. 2021-22-23: Allegri out. 2024: Thiago Motta out. 2025: Tudor out. Ogni anno è sempre la stessa storia: la Juventus perde una partita e prontamente si chiede la testa dell'allenatore. La Juventus esce dalla corsa scudetto e subito partono gli has - facebook.com Vai su Facebook

?Tra #Tudor e #Comolli ci sono rapporti freddi, visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestioni. Vi posso confermare che dopo la sconfitta in campionato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor. L’idea dei bi - X Vai su X

Juve, Tudor prepara la sfida Real in Champions: presenti Next Gen e Primavera e due recuperi - La Juventus deve rialzare la testa e ritrovare fiducia dopo la sconfitta contro il Como, ma per farlo dovrà affrontare un avversario di tutt’altro livello e in uno dei teatri più complicati del calcio ... Scrive tuttosport.com

La Juventus è nel baratro: per Tudor ultime speranze, ecco da cosa dipenderà il suo futuro - La Juventus non sa più vincere e per Igor Tudor si apre una fase decisiva, mentre la società valuta anche delle alternative. Riporta juvedipendenza.net

L'insostenibile solitudine di Tudor, alla Juventus e a Comolli rimane un'unica soluzione credibile - Il tecnico della Juventus Igor Tudor è in bilico, ma ci sono fair play e bilancio da rispettare per Comolli. Si legge su sport.virgilio.it