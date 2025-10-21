Juventus basta cercare alibi! Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Juventus, basta cercare alibi! Primo tempo – Ecco il VIDEO in cui Paolo Rossi ha commentato il momento che stanno attraversando i bianconeri. Primo allarme che suona alla Continassa. La Juventus è piombata nella sua prima, vera crisi stagionale. La pesante e inaspettata sconfitta per 2-0 subita a Como ha segnato la sesta partita consecutiva senza vittorie per la squadra di Igor Tudor, una striscia negativa (cinque pareggi e un ko) che dura ormai da oltre un mese, dall’esaltante 4-3 nel Derby d’Italia contro l’Inter. Dalla “pareggite” alla sconfitta: una crisi profonda. Dopo un avvio promettente, la Signora sembra aver smarrito la rotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juve, Capuano averte Tudor: 'L’arte del lamento può diventare un alibi' - Secondo quanto scritto dal giornalista Giovanni Capuano su X, le tante lamentele fatte dall'allenatore della Juventus Igor Tudor nelle ultime settimane potrebbero essere presto viste come un alibi per ... Si legge su it.blastingnews.com
Juve, tra alibi e realtà - A Verona i bianconeri non sembravano una squadra che si stava giocando la possibilità di andare da sola in testa al campionato. corrieredellosport.it scrive
Juventus, Koopmeiners sempre più un caso. Sostituito, sono finiti gli alibi - Cioè Teun Koopmeiners, schierato come titolare e mai nel cuore del gioco. Riporta tuttomercatoweb.com