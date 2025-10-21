Juventus basta cercare alibi! Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Juventus, basta cercare alibi! Primo tempo – Ecco il VIDEO in cui Paolo Rossi ha commentato il momento che stanno attraversando i bianconeri. Primo allarme che suona alla Continassa. La Juventus è piombata nella sua prima, vera crisi stagionale. La pesante e inaspettata sconfitta per 2-0 subita a Como ha segnato la sesta partita consecutiva senza vittorie per la squadra di Igor Tudor, una striscia negativa (cinque pareggi e un ko) che dura ormai da oltre un mese, dall’esaltante 4-3 nel Derby d’Italia contro l’Inter. Dalla “pareggite” alla sconfitta: una crisi profonda. Dopo un avvio promettente, la Signora sembra aver smarrito la rotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

