Juventus Ancora senza DS al 21 Ottobre Ottolini sempre più lontano

Ottolini salta e la Juventus è senza DS La Juventus, è nel caos più totale. Al 20 ottobre 2025, la società bianconera è senza un direttore sportivo, priva di una rotta chiara, in balìa di agenti e intermediari. Matteo Moretto, nel canale di Fabrizio Romano, ha svelato il caos:

