Juve tra Comolli e Tudor non c’è complicità | la conferma estiva è stata ‘obbligata’ Le prime scelte per la panchina in realtà erano…

Juve, tra Comolli e Tudor non c’è complicità: la conferma estiva è stata ‘obbligata’ per questi motivi. Ma le prime scelte erano altre. Nonostante il confronto e la fiducia a tempo, i rapporti tra Tudor e i vertici della Juve restano comunque freddi. La relazione tra l’allenatore e la dirigenza viene descritta come “niente più che professionale”, un segnale chiaro che indica l’assenza di un legame solido. Lo scrive Repubblica. Alla base c’è una mancanza di fiducia o, per meglio dire, di complicità. Questa distanza nasce fin dall’origine dell’incarico del tecnico. Igor Tudor, infatti, non è un uomo di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

