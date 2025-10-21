Juve tra Comolli e Tudor non c’è complicità | la conferma estiva è stata ‘obbligata’ Le prime scelte per la panchina in realtà erano…
Juve, tra Comolli e Tudor non c’è complicità: la conferma estiva è stata ‘obbligata’ per questi motivi. Ma le prime scelte erano altre. Nonostante il confronto e la fiducia a tempo, i rapporti tra Tudor e i vertici della Juve restano comunque freddi. La relazione tra l’allenatore e la dirigenza viene descritta come “niente più che professionale”, un segnale chiaro che indica l’assenza di un legame solido. Lo scrive Repubblica. Alla base c’è una mancanza di fiducia o, per meglio dire, di complicità. Questa distanza nasce fin dall’origine dell’incarico del tecnico. Igor Tudor, infatti, non è un uomo di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
?Tudor insicuro, Comolli senza mezzi termini: confronti accesi Juve e deadline fissata - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X
Comolli-Tudor, dentro le crepe Juve: la minaccia dimissioni e quei desideri Conte e Gasperini - Le parole di Venezia come primi sintomi: "Subito certezze per me e per il club" ... Scrive tuttosport.com
Juventus, Tudor e Comolli parlano alla squadra: le richieste fatte ai giocatori - Alla Continassa c'è stato un confronto tra Comolli, Tudor e la squadra: chiesta maggiore responsabilità. Riporta msn.com
Tudor-Comolli, anche Alberto Costa oggetto del contendere: il tecnico lo preferiva a Joao Mario - Joao Mario, esterno destro portoghese classe 2000 arrivato alla Juventus in estate dal Porto, non ha goduto, fin qui, della fiducia di Igor Tudor, che gli ha concesso pochi minuti in campo. Riporta tuttojuve.com