Juve tra Comolli e Tudor non c’è complicità | la conferma estiva è stata ‘obbligata’ Le prime scelte per la panchina in realtà erano…

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve, tra Comolli e Tudor non c’è complicità: la conferma estiva è stataobbligata’ per questi motivi. Ma le prime scelte erano altre. Nonostante il confronto e la fiducia a tempo,  i rapporti tra Tudor e i vertici della Juve restano comunque freddi. La relazione tra l’allenatore e la dirigenza viene descritta come  “niente più che professionale”, un segnale chiaro che indica l’assenza di un legame solido. Lo scrive Repubblica. Alla base c’è una mancanza di fiducia  o, per meglio dire,  di complicità. Questa distanza nasce fin dall’origine dell’incarico del tecnico. Igor Tudor, infatti,  non è un uomo di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve tra comolli e tudor non c8217232 complicit224 la conferma estiva 232 stata 8216obbligata8217 le prime scelte per la panchina in realt224 erano8230

© Juventusnews24.com - Juve, tra Comolli e Tudor non c’è complicità: la conferma estiva è stata ‘obbligata’. Le prime scelte per la panchina in realtà erano…

Contenuti che potrebbero interessarti

juve comolli tudor c8217232Comolli-Tudor, dentro le crepe Juve: la minaccia dimissioni e quei desideri Conte e Gasperini - Le parole di Venezia come primi sintomi: "Subito certezze per me e per il club" ... Scrive tuttosport.com

juve comolli tudor c8217232Juventus, Tudor e Comolli parlano alla squadra: le richieste fatte ai giocatori - Alla Continassa c'è stato un confronto tra Comolli, Tudor e la squadra: chiesta maggiore responsabilità. Riporta msn.com

juve comolli tudor c8217232Tudor-Comolli, anche Alberto Costa oggetto del contendere: il tecnico lo preferiva a Joao Mario - Joao Mario, esterno destro portoghese classe 2000 arrivato alla Juventus in estate dal Porto, non ha goduto, fin qui, della fiducia di Igor Tudor, che gli ha concesso pochi minuti in campo. Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Comolli Tudor C8217232