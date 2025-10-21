Juve Stabia tutta la gestione nelle mani della camorra Disposta l’amministrazione controllata

Castellammare di Stabia (Napoli), 21 ottobre 2025 – Disposta l'amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose per la società di calcio Juve Stabia, che milita nel campionato di serie B. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha richiesto il decreto insieme alla Procura e alla Questura di Napoli, parla di "un quadro generale preoccupante" e definisce "un caso scuola" la subordinazione del club alla camorra, in particolare ai clan D'Alessandro e Imparato. "Si tratta del terzo caso in Italia: prima della Juve Stabia ci sono stati analoghi provvedimenti per il Foggia Calcio e il Crotone Calcio", ha detto nel corso della conferenza stampa indetta dopo la disposizione dell'amministrazione controllata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

