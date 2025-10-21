Juve Stabia società finisce sotto amministrazione giudiziaria per sospette infiltrazioni camorristiche

Teleclubitalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società calcistica Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria: sospette infiltrazioni camorristiche   Il provvedimento è stato firmato in base all’articolo 34 del Codice Antimafia, norma che consente l’intervento dello Stato per garantire la regolarità delle attività societarie in presenza di rischi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

