Juve Stabia società finisce sotto amministrazione giudiziaria per sospette infiltrazioni camorristiche
La società calcistica Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria: sospette infiltrazioni camorristiche Il provvedimento è stato firmato in base all’articolo 34 del Codice Antimafia, norma che consente l’intervento dello Stato per garantire la regolarità delle attività societarie in presenza di rischi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Via alla prevendita di Padova-Juve Stabia! Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per l’incontro casalingo di serie B tra Padova e Juve Stabia, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita s Vai su Facebook
Juve Stabia Avellino 2 -0 ? Mosti, Bellich #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Juve Stabia in amministrazione giudiziaria - Il decreto è stato firmato dal Procuratore di Napoli in base all'articolo 34 del Codice Antimafia. rainews.it scrive
Derby campano, l’attesa finisce: Juve Stabia-Avellino riaccende la passione dopo 11 anni - Spalti caldi, cuore e agonismo: Castellammare di Stabia si prepara al big match della Serie B. Lo riporta today.it
Mosti-Bellich, tutto in tre minuti: la Juve Stabia batte e scavalca l'Avellino - Magia del centrocampista, bis del difensore: nel finale del primo tempo i gialloblù domano gli irpini e balzano in zona playoff. Come scrive rainews.it