Juve Stabia presunte infiltrazioni mafiose | disposta l’amministrazione controllata
Tempo di lettura: < 1 minuto È stata disposta l’amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto – che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive – è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Via alla prevendita di Padova-Juve Stabia! Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per l’incontro casalingo di serie B tra Padova e Juve Stabia, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita s Vai su Facebook
Juve Stabia Avellino 2 -0 ? Mosti, Bellich #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Terremoto Juve Stabia: il club sotto amministrazione giudiziaria per sospette infiltrazioni del clan D’Alessandro - Terremoto a Castellammare di Stabia: la Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni del clan D’Alessandro. Riporta ilovepalermocalcio.com
Juve Stabia, disposta l'amministrazione controllata dal tribunale di Napoli - È stata disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. sport.sky.it scrive
Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata - La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi ... Come scrive lapresse.it